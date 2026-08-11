Поддубный назвал нездоровой нелюбовь творческой элиты к своей стране Поддубный: творческая элита не может не любить свою страну

Москва11 авг Вести.Творческая элита не может не любить свою страну, поскольку иначе это аморально и нездорово. Такое мнение военный корреспондент ВГТРК, лидер предвыборного списка партии "Единая Россия" Евгений Поддубный озвучил в интервью генеральному директору агентства ТАСС Андрею Кондрашову.

Он добавил, что литературные произведения сложно писать на заказ, а для появления выдающихся работ авторам нужно время на осмысление происходящего.

Чтобы появились литературные произведения, авторам нужно время для осмысления. Не получается по заказам писать быстро крутые книги, ну, как правило. Поэтому, мне кажется, что нам нужно, конечно, быть педантичными в плане творческой гигиены. Ну, не может... творческая элита страны не любит свою страну. Это аморально. Это нездорово. К сожалению, вот в России вышло, как вышло. Часть творческой элиты откровенно не любит свою страну и людей, которые [в ней] живут. С другой стороны, оказывается, среди творческой интеллигенции огромное количество людей, которые являются настоящими патриотами подчеркнул Поддубный

Ранее Поддубный рассказал, кого считает новой элитой России. По мнению военкора, ею стали ветераны СВО.