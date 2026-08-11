Москва11 авг Вести.Люди, которые по первому зову встали на защиту и отправились на СВО, – новая элита страны. Такое мнение военный корреспондент ВГТРК, лидер предвыборного списка партии "Единая Россия" Евгений Поддубный озвучил в интервью генеральному директору агентства ТАСС Андрею Кондрашову.

Он добавил, что военные становятся примером для общества, как когда-то были космонавты.

Есть часть общества, которая по первому зову Отечества встала на защиту страны. Наплевав на свой комфорт, на то, что можно лишиться жизни, принося в жертву часто свои семьи, потому что время, которое люди воюют там, его же не вернешь… Это очень, на самом деле, тяжелая жертва, без разговоров, без рефлексии мужики встали и пошли воевать. И, конечно, когда они возвращаются домой – это то, что всему обществу нужно и придется учитывать все время. Это элита… У этого слова появится и появляется сейчас новое значение. Это как мы же все хотели быть похожими на космонавтов заявил Поддубный

Ранее Поддубный объяснил, какое значение для него имеет звезда Героя России. По словам военкора, такая награда стала достойной оценкой его работы, а также новой ответственностью.