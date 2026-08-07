Военкор Поддубный назвал важную часть победы в СВО для России Военкор Поддубный рассказал, в чем заключается важная часть победы для России

Москва7 авг Вести.Военный корреспондент, Герой России, член Генерального совета партии "Единая Россия" Евгений Поддубный в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой рассказал, в чем заключается важная часть победы в спецоперации для России.

Нам необходимо уничтожить киевский режим. Тогда это будет победа. И здесь вопрос, может быть, даже не территории, городов. Конечно, первостепенная задача – это освободить российскую территорию, ту, которая находится пока под оккупацией противника. И мне кажется, что самая важная часть победы, заключается немного в другом. Насколько мы станем честнее, лучше, насколько мы сможем победить собственные проблемы определит, насколько мы вообще побеждаем сказал Поддубный

Ранее президент России Владимир Путин согласился со словами председателя Союза театральных деятелей РФ Владимира Машкова о том, что страна одержит победу и все у нее будет.