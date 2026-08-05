Путин согласился со словами Машкова о том, что Россия одержит победу

"И молоко будет": Путин согласился со словами Машкова Путин согласился со словами Машкова о том, что Россия одержит победу

Москва5 авг Вести.Президент России Владимир Путин согласился со словами председателя Союза театральных деятелей РФ Владимира Машкова о том, что страна одержит победу и все у нее будет.

К такому выводу глава государства и народный артист пришли в контексте трогательной истории об актере Станиславе Любшине. Тот узнал о Победе в 1945 году, стоя в очереди за молоком. Владимир Машков, говоря о специальной военной операции, выразил уверенность, что и сейчас Россия одержит победу.

Конечно, бесспорно, что победа будет за нами, и сохраним и страну, и нашу великую культуру заявил Машков

Владимир Путин, в свою очередь, отметил следующее: "И молоко будет".

Ранее президент России рассказал, что для него значит победа.