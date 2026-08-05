Москва5 авгВести.Президент России Владимир Путин согласился со словами председателя Союза театральных деятелей РФ Владимира Машкова о том, что страна одержит победу и все у нее будет.
К такому выводу глава государства и народный артист пришли в контексте трогательной истории об актере Станиславе Любшине. Тот узнал о Победе в 1945 году, стоя в очереди за молоком. Владимир Машков, говоря о специальной военной операции, выразил уверенность, что и сейчас Россия одержит победу.
Конечно, бесспорно, что победа будет за нами, и сохраним и страну, и нашу великую культурузаявил Машков
Владимир Путин, в свою очередь, отметил следующее: "И молоко будет".
Ранее президент России рассказал, что для него значит победа.