Машков рассказал, как актер Любшин встретил День Победы Машков рассказал Путину, как актер Станислав Любшин встретил День Победы

Москва5 авг Вести.Актер Станислав Любшин узнал о Победе в 1945 году, стоя в очереди за молоком. Трогательную историю об этом рассказал президенту России Владимиру Путину председатель союза театральных деятелей (СТД) РФ, народный артист Владимир Машков.

Во время встречи с главой государства в Кремле Машков отметил, что второй год все руководители театров, директора и артисты возлагают цветы к могиле неизвестного солдата.

Все руководители театров, директора одним строем отдали дань памяти нашим великим предкам. К этой акции подключились и наши региональные отделения. Теперь каждый год артисты выходят поклониться сказал Машков

Он также пересказал Путину историю, которую ему рассказал Любшин во время такой церемонии. Тогда Машков поинтересовался у артиста, которому сейчас 93 года, где тот встретили День Победы.

Он говорит: "Володя, мне было 12 лет. И в 06.00 утра я, как всегда, стоял за молоком. Часов пять мы стоим, стоим, ничего нет. И вдруг начинают открываться двери, окна, люди выбегают, чего-то кричат, а мы в очереди ничего не понимаем. И вдруг открывается дверь, выходит счастливая продавщица и говорит: "Товарищи, победа, молока не будет" рассказал Путину Машков

После этого, как вспоминает артист историю Любшина, узнавшие о победе люди счастливые побежали домой.

Путин в среду, 5 августа, провел встречу с Машковым в Кремле.