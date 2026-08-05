Москва5 авгВести.Президент России Владимир Путин в среду, 5 августа, провел встречу с председателем союза театральных деятелей (СТД) РФ и народным артистом Владимиром Машковым.
Встреча главы государства с председателем СТД России состоялась в Кремле.
Владимир Машков - известный российский актер и режиссер. Он также является художественным руководителем Московского театра Олега Табакова и театра "Современник", президентом театральной премии и фестиваля "Золотая маска".
В мае Машков был награжден медалью "За заслуги перед Курской областью" III степени. Награду ему вручил губернатор Курской области Александр Хинштейн.