Путин провел встречу с Машковым в Кремле Путин встретился с председателем союза театральных деятелей РФ Машковым

Москва5 авг Вести.Президент России Владимир Путин в среду, 5 августа, провел встречу с председателем союза театральных деятелей (СТД) РФ и народным артистом Владимиром Машковым.

Встреча главы государства с председателем СТД России состоялась в Кремле.

Владимир Машков - известный российский актер и режиссер. Он также является художественным руководителем Московского театра Олега Табакова и театра "Современник", президентом театральной премии и фестиваля "Золотая маска".

В мае Машков был награжден медалью "За заслуги перед Курской областью" III степени. Награду ему вручил губернатор Курской области Александр Хинштейн.