Москва20 июл Вести.Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста РФ актеру труппы Московского драматического театра имени А. С. Пушкина Андрею Кузичеву. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Присвоить почетные звания: заслуженный артист Российской Федерации <...> Кузичеву Андрею Владимировичу, артисту государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Московский драматический театр имени А. С. Пушкина" следует из документа

Ранее Путин наградил певца Олега Газманова орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.