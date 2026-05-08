Москва8 мая Вести.Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста России актеру Московского театра "Ленком Марка Захарова" Алексею Маклакову. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Маклаков - актер театра и кино, получивший известность за исполнение роли прапорщика Шматко в телесериале "Солдаты", а также ролей в фильмах "Майор Гром", "Ночной Дозор" и "Дневной Дозор".

Присвоить почетное звание "Заслуженный артист Российской Федерации" Маклакову Алексею Константиновичу говорится в документе

Ранее Владимир Путин наградил орденом "За заслуги в культуре и искусстве" народную артистку России Наталию Селезневу и народную артистку России, актрису государственного бюджетного учреждения культуры города Москва "Московский театр Олега Табакова" Марину Зудину.