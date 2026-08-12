Москва12 авгВести.Актриса Театра на Трубной Валерия Ланская указом президента России Владимира Путина удостоена звания заслуженной артистки РФ.
Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Присвоить почетные звания: "заслуженный артист Российской Федерации" Ланской Валерии Александровне, артистке государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Театр на Трубной"следует из указа
Ранее президент РФ присвоил звание заслуженного артиста актеру труппы Московского драматического театра имени А. С. Пушкина Андрею Кузичеву.