Москва9 июлВести.Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность народному артисту России, главе Большого и Мариинского театров Валерию Гергиеву за проведение общественно значимых мероприятий.
За активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий объявить благодарность президента Гергиеву Валерию Абисаловичуговорится в распоряжении главы государства
Ранее Гергиев заявил, что судьбы двух театров – Большого и Мариинского – быть абсолютно первыми в огромном мире русской классической музыки.