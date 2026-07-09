Путин объявил благодарность Гергиеву за общественно значимые мероприятия Путин объявил благодарность главе Большого и Мариинского театров Гергиеву

Москва9 июл Вести.Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность народному артисту России, главе Большого и Мариинского театров Валерию Гергиеву за проведение общественно значимых мероприятий.

За активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий объявить благодарность президента Гергиеву Валерию Абисаловичу говорится в распоряжении главы государства

Ранее Гергиев заявил, что судьбы двух театров – Большого и Мариинского – быть абсолютно первыми в огромном мире русской классической музыки.