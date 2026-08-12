Москва12 авгВести.Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни актрисы и балерины Натальи Трубниковой. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.
Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с кончиной Натальи Евгеньевны Трубниковойнаписано в послании Путина
Он также отметил ее мастерское владение профессией, яркую и талантливую игру. А искренность, обаяние, внутренняя культура и достоинство актрисы снискали ей высокое признание и зрительскую любовь, подчеркнул он.
Трубникова ушла из жизни на 72-м году жизни. Об этом стало известно 10 августа, когда ее обнаружила соседка.