Путин выразил соболезнования в связи с кончиной актрисы Трубниковой Путин: Трубникова мастерски владела профессией, играла ярко и талантливо

Москва12 авг Вести.Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни актрисы и балерины Натальи Трубниковой. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с кончиной Натальи Евгеньевны Трубниковой написано в послании Путина

Он также отметил ее мастерское владение профессией, яркую и талантливую игру. А искренность, обаяние, внутренняя культура и достоинство актрисы снискали ей высокое признание и зрительскую любовь, подчеркнул он.

Трубникова ушла из жизни на 72-м году жизни. Об этом стало известно 10 августа, когда ее обнаружила соседка.