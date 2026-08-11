Москва11 авг Вести.Советская актриса и балерина Наталья Трубникова, скончавшаяся 10 августа на 72 году жизни, в последнее время не жаловалась на здоровье. Об этом "АиФ" рассказала бывшая ученица Трубниковой, знакомая Наталья.

Я звонила ей 17 июля, на день рождения. Поздравила, спросила, как она себя чувствует, может, что-то нужно. Она ответила: "Спасибо, все нормально" сообщила Наталья

Это был последний разговор со звездой фильма "31 июня". На празднование 70-летия Трубниковой ее бывшие ученицы и знакомые собирались вместе с ней в кафе.

По словам Натальи, последнее время актриса жила одиноко, общалась только с соседями. По свидетельствам знакомых актрисы, у Трубниковой была болезнь Паркинсона.