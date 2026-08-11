Актриса Трубникова в последние дни жизни не могла передвигаться самостоятельно Страдавшая от Альцгеймера Наталья Трубникова не могла сама ходить

Москва11 авг Вести.Актриса и балерина Наталья Трубникова, известная по роди Мелисенты в кинофильме "31 июня", страдала болезнью Альцгеймера. Последнее время она не могла передвигаться самостоятельно и просила соседей ей помочь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на семью актрисы.

Она упадет, а встать не может. Звонит соседям, а соседи приходили ее поднимать. Ходила только на ходунках говорится в сообщении

Наталья Трубникова родилась в Москве, в 1955 году. Окончила хореографическое училище при Большом театре и балетмейстерский факультет ГИТИСа. Трубникова выступала на сцене МАМТ им. Станиславского и Немировича-Данченко. В кино актриса дебютировала в 1976 году, сыграв капитана корабля из фантазии Остапа Бендера в фильме "12 стульев". Затем была кинокартина "31 июня", принесшая ей всесоюзную славу. Также Трубникова сыграла в фильмах "Клоун", "Шляпа", "Смерть на взлете", "Тайна Снежной королевы", "Аляска Кид" и в других.