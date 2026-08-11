Москва11 авг Вести.Звезда фильма "31 июня"актриса и балерина Наталья Трубникова умерла 10 августа в 71 год. Как сложилась жизнь главной принцессы советского кино и почему звездная картина появилась на ТВ благодаря генсеку Леониду Брежневу, рассказал RT.

Наталья Трубникова родилась 17 июля 1955 года в Москве. Балетом стала заниматься с детского сада и поступила в хореографическое училище при Большом театре.

В училище нас начали ставить на пальцы. Ноги — в кровь. Заклеивали раны пленкой от сырого яйца, а сверху — пластырем. Но кровь всё равно просачивалась через пуанты. Дома не жаловалась: боялась, что заберут из училища рассказывала Трубникова

После окончания учёбы в 1973 году Наталья должна была попасть в труппу Большого театра и даже видела свою одобренную кандидатуру. Но, как вспоминала актриса, из-за отказа в отношениях влиятельному мужчине ей, отличнице, поставили на выпускном экзамене четверку, что означало, что она имеет право на распределение только в Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко, в котором Наталья прослужила более четверти века: сначала в балете, потом актрисой. Там же она познакомилась с мужем, танцовщиком Анатолием Кулаковым.

В кино актриса дебютировала в 1976 году, сыграв капитана корабля из фантазии Остапа Бендера в знаменитом телефильме "12 стульев" Марка Захарова.

Но настоящая слава и народная любовь пришли к Наталье двумя годами позже, в 1978 году. В новогоднюю ночь на советские экраны вышел музыкальный телефильм Леонида Квинихидзе "31 июня", где Трубникова сыграла принцессу Мелисенту.

После этого Наталья снялась еще в нескольких картинах, но только в эпизодах. В частности в знаменитой "Формуле любви" она снялась в сцене сеанса графа Калиостро, но ее имя дажене было указано в титрах картины. Сама Трубникова горько шутила, что превратилась в "актрису кинопроб". Да и "31 июня", принесший ей славу пролежал на полке около 7 лет из-за эмигрировавшего в США артиста балета Александра Годунова.

Певица Татьяна Анциферова, исполнившая все песни в знаменитом фильме вспоминала, что ближе была дата премьеры, тем чаще композитор Александр Зацепин беспокоился, что фильм не будут показывать.

В общем-то, на экране он в итоге появился лишь потому, что понравился детям и внукам Брежнева пояснила Анциферова

Советская балерина и актриса Наталья Трубникова, исполнившая главную роль в фильме «31 июня», умерла в Москве на 72-м году жизни. По данным СМИ, её обнаружила соседка. Женщины общались утром 10 августа, но вечером Трубникова перестала отвечать на звонки. Соседка зашла к ней в квартиру и обнаружила актрису без признаков жизни. Артистка умерла, сидя на диване. Сообщается, что Трубникова страдала болезнью Паркинсона.

Наталью Трубникову похоронят на Ваганьковском кладбище рядом с супругом режиссером-балетмейстером Анатолием Кулаковым.