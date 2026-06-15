Москва15 июн Вести.В ночь с 12 на 13 июня умерла Татьяна Плетнева, которая известна по многочисленным телепроектам. В частности, актриса играла в сериалах "Склифосовский", "Кухня", "След", "Интерны", "СашаТаня". На момент смерти Плетневой было всего 48 лет. По одной из версий, причиной кончины стал рак печени. КП.RU рассказывает о последних днях жизни звезды.

По словам друзей, в начале года Плетнева сообщила о проблемах со здоровьем. Но потом артистке стало лучше и во время очередных съемок у нее возник роман.

У Тани появился кавалер, и она буквально воспряла духом. Познакомились они во время одной из киноэкспедиций, то есть не в Москве. Он то ли военный, то ли летчик. Какое-то время они переписывались. А потом он даже прилетал в столицу. Таня похорошела и похудела от любви рассказал друг актрисы Никита Турчин

По словам Никиты, ближе к концу весны друзья Татьяны забили тревогу, так как она перестала отвечать на звонки и не читала смс. Затем Плетнева прислала другу голосовое сообщение, попросив помочь ей с клиникой. Но Турчин так и не успел, артистки не стало.

Она была веселушкой-хохотушкой. Светлый, лучезарный человек. Мы с ней вместе много занимались благотворительностью. Хотелось бы сделать ей достойное прощание. Все-таки у нее за плечами бесчисленное количество проектов! Ее знали все. Но пока ее родные не очень идут на контакт посетовал актер

Известно, что у Татьяны осталась взрослая дочь. На момент кончины актриса не была замужем. До знакомства с военным, чью личность она скрывала, у нее также был роман с мужчиной по имени Александр.