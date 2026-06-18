Актрису Плетневу похоронили на Ново-Богородском кладбище Москвы Актриса Татьяна Плетнева похоронена на Ново-Богородском кладбище

Москва18 июн Вести.В Москве на Ново-Богородском кладбище была похоронена актриса театра и кино Татьяна Плетнева. Об этом сообщает ТАСС.

Прощание и отпевание с актрисой было проведено в морге ГКБ им. Ф. И. Иноземцева.

Татьяну Плетневу похоронили сказано в материале агентства

Плетнева ушла из жизни в возрасте 48 лет. Причиной ее смерти стало тяжелое онкозаболевание. Она боролась с болезнью долгое время.

Плетнева известна своими ролями в таких картинах, как "Свидетели", "Звезды в Сибири", "Чикатило. Финальный сезон", а также в сериалах "Папины дочки", "Интерны", "Кухня" и других.