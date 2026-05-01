Ушла из жизни актриса из "Интернов" "Папиных дочек" Евгения Пресникова Заслуженная артистка РСФСР Евгения Пресникова скончалась на 87-м году

Москва1 мая Вести.Не стало заслуженной артистки РСФСР Евгении Пресниковой. Печальная новость появилась на странице сообщества "ТЕАТР. Спектакли. Новости культуры" в соцсети "ВКонтакте".

От потрясения трудно подобрать слова. 17 апреля ушла из жизни Евгения Михайловна Пресникова – заслуженная артистка РСФСР, одна из старейших актрис Центрального детского театра (ныне РАМТ), верная и любимая супруга Виктора Николаевича Лакирева. Женщина, которая была для него всем говорится в некрологе

Евгения Михайловна родилась 27 сентября 1939 года. Окончила Школу-студию МХАТ и посвятила себя сцене и кино. Она снималась в сериалах "Следствие ведут знатоки", "Каменская", "Моя прекрасная няня", "Папины дочки" и других известных проектах.