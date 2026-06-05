Сестра Александра Устюгова умерла от рака в возрасте 46 лет

В 46 лет умерла сестра актера Устюгова, она боролась с раком Сестра Александра Устюгова умерла от рака в возрасте 46 лет

Москва5 июн Вести.В возрасте 46 лет из жизни ушла сестра актера Александра Устюгова Екатерина. Об этом сообщает KP.RU.

По информации источника, об этом сам артист узнал во время гастролей.

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Метастаз был обнаружен в легком Екатерины. Она перенесла две операции, впоследствии девушка не смогла есть и пить, а также ходить.

Несмотря на борьбу с тяжелым заболеванием, она продолжала работать.