Москва5 июнВести.В возрасте 46 лет из жизни ушла сестра актера Александра Устюгова Екатерина. Об этом сообщает KP.RU.
По информации источника, об этом сам артист узнал во время гастролей.
Один из нас уехал в рай, он встретит Бога – ведь есть, наверное, Богпрокомментировал в Telegram утрату родного человека сам Устюгов
Метастаз был обнаружен в легком Екатерины. Она перенесла две операции, впоследствии девушка не смогла есть и пить, а также ходить.
Несмотря на борьбу с тяжелым заболеванием, она продолжала работать.