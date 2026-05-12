Москва12 мая Вести.Осложнения после сахарного диабета могли стать причиной смерти 45-летней сценаристки Юлии Терентьевой, сообщает РИА Новости. Женщина умерла в больнице 9 мая.

О смерти женщины стало известно во вторник, 12 мая.

У нее была операция в родном городе Севастополь, она страдала сахарным диабетом, причем давно. Видимо, после операции здоровье не справилось, не смогла восстановиться. Умерла в больнице рассказал собеседник агентства

Терентьева родилась 28 августа 1980 года. Ее первой работой стала короткометражная лента "Пожиратели Пустоши", которая вышла в 2015 году. В дальнейшем она принимала активное участие в создании сериалов "Склифосовский", "Свои" и фильма "Пес". Последним ее проектом стал фильм "В аду мест нет”.

Прощание с Юлией Терентьевой пройдет 15 мая на кладбище в Севастополе.