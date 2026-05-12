"Недавно прооперировали": сценаристка Юлия Терентьева умерла в 45 лет

Москва12 мая Вести.Сценаристка Юлия Терентьева ушла из жизни в 45-летнем возрасте. Об этом сообщает издание "Аргументы и факты", ссылаясь на собеседника из окружения автора сценариев.

По его словам, у Юлии Терентьевой имелись серьезные проблемы со здоровьем, много лет у нее был сахарный диабет.

Ее недавно прооперировали, она не раскрывала подробности диагноза. 9 мая Юля умерла рассказал собеседник журналистов

По его словам, тело все еще находится в морге, и точный диагноз озвучат после экспертизы.

Юлия Терентьева – сценаристка, родилась 28.08.1980 года. Первая короткометражка по ее сценарию "Пожиратели Пустоши" вышла в 2015 году. В дальнейшем Юлия Терентьева писала сценарии к таким фильмам и сериалам, как "Склифосовский", "Свои", "В аду мест нет".