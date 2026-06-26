Москва26 июн Вести.Президент России Владимир Путин поздравил заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Тамару Москвину с 85-летием. Текст послания опубликован на официальном сайте Кремля.

Уважаемая Тамара Николаевна! Примите искренние поздравления с юбилейным Днем рождения. Вы по праву принадлежите к замечательной плеяде выдающихся спортсменов, наставников и творцов, приумноживших славу отечественной школы фигурного катания говорится в поздравлении

Глава государства отметил "яркое, самобытное дарование", мастерство и целеустремленность Москвиной, которые помогали ей выступать на различных чемпионатах и международных соревнованиях. Он также выразил глубокое признание тренерской деятельности юбилярши и ее искреннюю заботу о своих подопечных, многие из которых стали "звездами" мировой величины.

Отрадно, что через десятилетия Вы пронесли молодость души, вдохновение и щедрость таланта, сохранили деятельный, творческий настрой и сегодня по-прежнему востребованы добавил Путин

В заключение российский лидер пожелал Москвиной здоровья, успехов и благополучия.