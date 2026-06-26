Фигуристка Бережная: у Москвиной можно учиться и учиться, как вести дела

Фигуристка Бережная назвала тренера Москвину примером для многих Фигуристка Бережная: у Москвиной можно учиться и учиться, как вести дела

Москва26 июн Вести.Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Бережная в интервью ИС "Вести" рассказала, что тренер Тамара Москвина всегда была и остается примером для своих учеников.

Прославленный тренер по фигурному катанию воспитала несколько поколений знаменитых на весь мир фигуристов и до сих пор продолжает растить чемпионов.

Она всегда преображается в новых красках. Конечно, она больше дипломат своей жизни, хороший агент своим ученикам. Так что нам еще учиться и учиться у нее всем делам, которые она до сих пор ведет отметила Бережная

26 июня шестикратная чемпионка СССР Тамара Москвина отмечает 85-летие. Ее поздравил с юбилеем президент Владимир Путин.