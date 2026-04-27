Москва27 апрВести.Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала ТАСС, что ее самочувствие улучшилось.
Ранее стало известно, что 79-летнюю Тарасову госпитализировали 15 апреля, она оказалась в отделении реанимации на фоне ухудшения здоровья из-за сильной простуды. Спустя пять дней - 20 апреля ее выписали из больницы домой.
Спасибо, самочувствие лучшеответила Тарасова на вопрос агентства
Татьяна Тарасова - мастер спорта СССР международного класса, тренировала таких знаменитых олимпийских чемпионов, как Ирина Роднина и Александр Зайцев, Наталья Бестемьянова и Андрей Букин, Алексей Ягудин и многих других.
В 2008 году Тарасову ввели в Зал славы мирового фигурного катания.