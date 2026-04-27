Тарасова рассказала, что ее самочувствие улучшилось Тарасова рассказала об улучшении самочувствия

Москва27 апр Вести.Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала ТАСС, что ее самочувствие улучшилось.

Ранее стало известно, что 79-летнюю Тарасову госпитализировали 15 апреля, она оказалась в отделении реанимации на фоне ухудшения здоровья из-за сильной простуды. Спустя пять дней - 20 апреля ее выписали из больницы домой.

Спасибо, самочувствие лучше ответила Тарасова на вопрос агентства

Татьяна Тарасова - мастер спорта СССР международного класса, тренировала таких знаменитых олимпийских чемпионов, как Ирина Роднина и Александр Зайцев, Наталья Бестемьянова и Андрей Букин, Алексей Ягудин и многих других.

В 2008 году Тарасову ввели в Зал славы мирового фигурного катания.