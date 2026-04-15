Племянник Заслуженного тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой прокомментировал новости о ее госпитализации.
15 апреля агентство РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что 79-летняя Татьяна Тарасова "на днях" попала в реанимацию в Москве. Согласно этой информации, за ней наблюдают медики, критический момент миновал.
Племянник Алексей Тарасов в комментарии Super сказал, что "все нормально" и "ничего не произошло".
Она будет дома через несколько днейсообщил он
Алексей Тарасов также добавил, что в настоящее время "никаких сенсаций нет".
В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) уточнили агентству РИА Новости, что Татьяна Тарасова в настоящее время выздоравливает после сильной простуды, она чувствует себя нормально