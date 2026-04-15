Племянник Тарасовой прокомментировал новости о ее госпитализации: все нормально

Москва15 апр Вести.Племянник Заслуженного тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой прокомментировал новости о ее госпитализации.

15 апреля агентство РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что 79-летняя Татьяна Тарасова "на днях" попала в реанимацию в Москве. Согласно этой информации, за ней наблюдают медики, критический момент миновал.

Племянник Алексей Тарасов в комментарии Super сказал, что "все нормально" и "ничего не произошло".

Она будет дома через несколько дней сообщил он

Алексей Тарасов также добавил, что в настоящее время "никаких сенсаций нет".

В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) уточнили агентству РИА Новости, что Татьяна Тарасова в настоящее время выздоравливает после сильной простуды, она чувствует себя нормально