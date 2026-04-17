Татьяну Тарасову могут выписать из больницы на следующей неделе

Москва17 апр Вести.Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова может быть выписана из больницы уже на следующей неделе. Об этом сообщает ее племянник Алексей Тарасов, передает ТАСС.

По данным агентства, Тарасову госпитализировали из-за последствий ОРВИ.

Ей все понравилось, все отлично, все идет прекрасно. Условия у нее хорошие, достойные. И я думаю, что на следующей неделе она должна быть дома отмечается в сообщении

О том, что 79-летняя Татьяна Тарасова попала в реанимацию, стало известно 15 апреля.