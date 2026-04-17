Москва17 апрВести.Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова может быть выписана из больницы уже на следующей неделе. Об этом сообщает ее племянник Алексей Тарасов, передает ТАСС.
По данным агентства, Тарасову госпитализировали из-за последствий ОРВИ.
Ей все понравилось, все отлично, все идет прекрасно. Условия у нее хорошие, достойные. И я думаю, что на следующей неделе она должна быть домаотмечается в сообщении
О том, что 79-летняя Татьяна Тарасова попала в реанимацию, стало известно 15 апреля.