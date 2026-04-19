Племянник рассказал о самочувствии госпитализированной Тарасовой

Москва19 апр Вести.Племянник заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой Алексей сообщил агентству ТАСС, что 79-летняя наставница идет на поправку: ее состояние улучшается.

Согласно последним данным, критический момент миновал, врачи отмечают устойчивый прогресс, и она, вероятно, скоро вернется домой.

Ранее Алексей Тарасов рассказал, что Тарасова госпитализирована в больницу из-за осложнений после перенесенной ОРВИ.

Татьяна Анатольевна чувствует себя лучше. По поводу выписки давайте дождемся, когда это случится цитирует Алексея Тарасова агентство ТАСС

Татьяна Тарасова - мастер спорта СССР международного класса и заслуженный тренер СССР, получившая это звание в 1975 году. Она подготовила многочисленных олимпийских чемпионов: Алексея Ягудина, парные дуэты Ирины Родниной и Александра Зайцева, Натальи Бестемьяновой с Андреем Букиным, а также Оксану Грищук и Евгения Платова. В 2008 году ее имя включили в Зал славы мирового фигурного катания в знак признания выдающегося вклада в спорт.