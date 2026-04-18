Москва18 апр Вести.Тренер по фигурному катанию Елена Буянова сообщила об улучшении состоянии попавшей в реанимацию Татьяны Тарасовой. Об этом она рассказала в беседе с РИА Новости.

По ее словам, критический момент миновал.

Сейчас она чувствует себя лучше, пока есть слабость, но она уже сидит и спокойно разговаривает. Речь идет о скорой выписке заявила Буянова

Она добавила, что Татьяна Анатольевна очень благодарна врачам реанимации и медсестрам и всем, кто ее поддерживал в трудный момент: ей зачитывали комментарии поддержки в прессе, и она была даже смущена масштабом внимания к ней.

В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) уточняли агентству, что 79-летняя Тарасова поправляется после сильной простуды.

Ранее племянник тренера Алексей Тарасов сообщал, что Татьяну Анатольевну могут выписать из больницы на следующей неделе.

Точная дата выписки пока не называется.