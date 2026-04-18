Татьяну Тарасову могут выписать из больницы на следующей неделе

Москва18 апр Вести.Состояние заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой улучшилось. Врачи планируют выписать ее на следующей неделе. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на ее племянника Алексея Тарасова.

Ранее сообщалось, что 79-летняя Тарасова попала в отделение реанимации, но критический момент уже миновал. В Федерации фигурного катания на коньках России добавили, что Тарасова идет на поправку после серьезной простуды.

Татьяна Анатольевна чувствует себя заметно лучше. Рассчитываем на выписку на следующей неделе цитирует Алексея Тарасова РИА Новости

Точная дата выписки пока не называется.