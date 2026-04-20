Москва20 апрВести.Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова 20 апреля выписалась из больницы. Об этом РИА Новости сообщил источник.
Татьяну Анатольевну выписали из больницы. Уже направляется домойговорится в сообщении
Ранее стало известно, что 79-летняя Тарасова оказалась в реанимации. Как рассказали в Федерации фигурного катания на коньках РФ, у знаменитого тренера была сильная простуда.
Татьяна Тарасова тренировала таких знаменитых олимпийских чемпионов, как Ирина Роднина и Александр Зайцев, Наталья Бестемьянова и Андрей Букин, Алексей Ягудин и многих других. В 2008 году Тарасову ввели в Зал славы мирового фигурного катания.