Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова выписана из больницы

Москва20 апр Вести.Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова 20 апреля выписалась из больницы. Об этом РИА Новости сообщил источник.

говорится в сообщении

Ранее стало известно, что 79-летняя Тарасова оказалась в реанимации. Как рассказали в Федерации фигурного катания на коньках РФ, у знаменитого тренера была сильная простуда.

Татьяна Тарасова тренировала таких знаменитых олимпийских чемпионов, как Ирина Роднина и Александр Зайцев, Наталья Бестемьянова и Андрей Букин, Алексей Ягудин и многих других. В 2008 году Тарасову ввели в Зал славы мирового фигурного катания.