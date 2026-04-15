Москва15 апрВести.Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина пожелала выздоровления заслуженному тренеру СССР по фигурному катанию Татьяне Тарасовой, которую ранее госпитализировали. Об этом сообщает ТАСС.
Роднина пожелала 79-летней Тарасовой поскорее прийти в нормальное состояние.
Я только узнала о произошедшем. Желаю ей как можно быстрее прийти в нормальное состояние. Человек находится в такой ситуации. Мы все ее поддерживаемприводятся слова фигуристки
Ранее стало известно, что Татьяна Тарасова находится в реанимации, критический момент уже миновал.