Москва15 апр Вести.Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина пожелала выздоровления заслуженному тренеру СССР по фигурному катанию Татьяне Тарасовой, которую ранее госпитализировали. Об этом сообщает ТАСС.

Роднина пожелала 79-летней Тарасовой поскорее прийти в нормальное состояние.

Я только узнала о произошедшем. Желаю ей как можно быстрее прийти в нормальное состояние. Человек находится в такой ситуации. Мы все ее поддерживаем