Холодная как лед: как тренер Москвина справляется с волнением за учеников Тренер фигуристов Москвина рассказала, что ощущает во время выступления учеников

Москва26 июн Вести.Тренер по фигурному катанию Тамара Москвина в интервью ИС "Вести" рассказала, что во время выступления учеников держится "холодной как лед", потому что ей необходимо объективно оценить программу спортсменов.

Это один из моих приемов. Когда спортсмены выходят на старт, я научила себя быть трезвой и холодной как лед. Потому что я должна смотреть, как ребята выступают, какова реакция публики, быть готовой в любой момент помочь ребятам, где-то их сопроводить на лед и ободрить или дать напутственные слова. То есть я должна полностью владеть собой… Я совершенно спокойно себя определенными приемами привожу в состояние трезвости, собранности, и поэтому у меня, наверное, и хорошее состояние здоровья поделилась Москвина

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