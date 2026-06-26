Москва26 июн Вести.Прославленный тренер по фигурному катанию Тамара Москвина в интервью ИС "Вести" поделилась секретом хорошего настроения.

По ее словам, настроение зависит от самого человека. У Москвиной всегда хорошее настроение, потому что она не поддается "возмущающим факторам среды".

Я себе не даю возможности поддаваться возмущающим факторам среды, и не только среды, но и человеческих взаимоотношений. То есть стараюсь не поддаваться и сохранять хорошее настроение. Как по системе Станиславского, улыбочку на лицо, и сразу: "Ой, так я себя хорошо чувствую". Когда я смотрю на мир и на окружающих людей, с которыми мы работаем вместе, коллег или просто даже людей, которые меня видят на улице или с которыми я встречаюсь в жизни, им приятно видеть улыбающееся лицо или хотя бы доброжелательное. А мне приятно, потому что у меня сразу и тело чувствует себя счастливым