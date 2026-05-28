Путин поздравил Немова с юбилеем и поблагодарил за активную гражданскую позицию

Москва28 мая Вести.Президент России Владимир Путин поздравил олимпийского чемпиона гимнаста Алексея Немова с 50-летием и поблагодарил его за активную гражданскую позицию и общественную деятельность. Об этом говорится в тексте телеграммы на официальном сайте Кремля.

Глава государства отметил, что Немов внес огромный личный вклад в развитие как российской, так и мировой спортивной гимнастики.

И конечно, вас ценят как яркого, деятельного, увлечённого человека с активной гражданской позицией, который ведёт востребованную общественную, просветительскую, благотворительную работу, многое делает для поддержки молодых талантов, продвижения ценностей физической культуры и здорового образа жизни. добавил президент

Алексей Немов - четырехкратный олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира по спортивной гимнастике. Завершил карьеру спортсмена в 2004 году.