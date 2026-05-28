"Я был десятым из девяти": Немов рассказал о начале своего спортивного пути Алексей Немов рассказал, как упорство помогло ему стать олимпийским чемпионом

Москва28 мая Вести.Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов в интервью ИС "Вести" в день своего 50-летия рассказал, как начинался его спортивный путь и когда он понял, гимнастика станет делом всей его жизни.

Спортсмен хорошо помнит, как сам впервые пришел в зал. Щуплый мальчик из Тольятти без особых физических данных, но с энергией, бьющей через край. С 9 лет врачи диагностировали у Немова проблемы со спиной. Через постоянное преодоление боли закалялся его спортивный характер.

Я же не сразу зашел и подумал, что стану олимпийским чемпионом. Это все шло вначале в игровой форме. И в игровой форме я полюбил спортивную гимнастику, которая в итоге оказалась смыслом моей жизни… На самом деле я особых надежд и не подавал никаких, потому что у нас была группа вначале из 20 человек набиралась, потом она отсеивалась, и в итоге я был из девяти десятый, занимал практически всегда последние места, но был упертый очень, быстро запоминал элементы какие-то новые рассказал спортсмен

Он подчеркнул, что была проведена большая работа, в которую были включены и тренеры, и врачи, и семья, поддерживавшая Немова на протяжении всей спортивной карьеры.

Когда я попал в сборную Советского Союза среди молодежи, это было в 1989 году, нас пригласили на спортбазу "Озеро Круглое", где тренировались олимпийские чемпионы, которые висели в свое время у меня на плакате. И я когда-то мечтал о том, что, может быть, я тоже стану таким, как они. И когда я встретился с этими ребятами, тогда и понял, что у меня есть шанс, надо пахать, любить свое дело, терпеть, приложить максимум усилий для того, чтобы реализовать свои мечты поделился олимпийский чемпион

28 мая Алексей Немов отмечает 50-летний юбилей. Обладатель 12 олимпийских наград, четыре из которых золотые, победитель мировых и европейских первенств, встретил, как и положено легендарным спортсменам, в спортзале, тренируя юных гимнастов.

