Москва23 маяВести.Российский эстрадный певец Филипп Киркоров каждый день встает в пять утра для занятий спортом. Своим расписанием он поделился с Андреем Малаховым, сообщает ИС "Вести".
Каждый день встаю в 5:00 утра, иду на дорожку, потом плавание, потом бег 10 кмзаявил Киркоров
Пресекая возможные сомнения в своих словах, он добавил: "Говорите о себе хорошо. Информация остается, источник забывается".
Ранее певец заявил, что хотел бы устроить концерт в честь своего столетия в Большом театре, как это ранее сделал композитор Александр Зацепин.