Киркоров хочет устроить концерт в честь своего 100-летия в Большом театре

Москва23 мая Вести.Российский эстрадный певец Филипп Киркоров заявил, что хотел бы устроить концерт в честь своего столетия в Большом театре, как это ранее сделал композитор Александр Зацепин. В этом Киркоров признался в комментарии Андрею Малахову, сообщает ИС "Вести".

Малахов с улыбкой предложил Киркорову провести вечер в честь его столетия, на что певец пошутил: "тебя на колясочке привезут".

Я, когда смотрел вечер Зацепина, я себе тоже представлял: Филипп Киркоров. Сто лет в Большом театре! Да! заявил Киркоров

Ранее Киркоров заявил, что внес свою лепту в победу болгарской певицы Dara (настоящее имя Дарина Йотова) на международном музыкальном конкурсе "Евровидение-2026".