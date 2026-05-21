Билан не поверил в причастность Киркорова к победе Болгарии на "Евровидении"

Билан усомнился в роли Киркорова в победе Болгарии на "Евровидении" Билан не поверил в причастность Киркорова к победе Болгарии на "Евровидении"

Москва21 мая Вести.Российский певец Дима Билан не верит в причастность народного артиста России Филиппа Киркорова к победе представительницы Болгарии Дарины Йотовой на "Евровидении". Об этом он заявил на XV Русской музыкальной премии телеканала РУ.ТВ.

Исполнитель отметил, что должны быть доказательства участия Киркорова.

Я стараюсь быть честным в этом смысле. Говорю ему: "Это бездоказательно. Где доказательства?" Но если это так, то я рад сказал Билан

Ранее Киркоров сообщил, что внес свою лепту в победу Йотовой, известной под псевдонимом Dara. По его словам, к нему обратилось болгарское телевидение с просьбой поддержать страну.