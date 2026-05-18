Лавров: Россия "не потянет" откровенно сатанинские критерии на "Евровидении"

Москва18 мая Вести.Россия не потянет критерии, похожие на сатанизм (международное движение сатанизма включено в перечень террористов и экстремистов в РФ), согласно которым определяются участники "Евровидения". Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров

Таким образом он прокомментировал слухи о возможном восстановлении участия России в музыкальном конкурсе.

Я хочу сразу сказать, мы не потянем критерии, которые сейчас определяют участников "Евровидения" и которые по-настоящему являются критериями откровенного сатанизма сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Экваториальной Гвинеи Симеоном Ойоно Эсоно Ангуе

По его словам, Москва прекрасно чувствует себя в других международных организациях, таких как БРИКС и ШОС.

Ранее член комитета СФ по науке, культуре и образованию Айрат Гибатдинов заявил, что России не стоит соревноваться с нелюдями, выступающими на "Евровидении".