Пригожин о возможном возвращении РФ на "Евровидение": нам не нужны подачки Пригожин заявил, что России не нужны "подачки" со стороны "Евровидения"

Москва17 мая Вести.Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что России не нужны "подачки" со стороны организаторов "Евровидения". Поводом для заявления стало интервью исполнительного директора музыкального конкурса Мартина Грина британской радиостанции LBC Green. Отвечая на вопрос о возвращении России на "Евровидение", он допустил такую возможность.

В беседе с ТАСС Пригожин подчеркнул, что в последние годы результаты конкурса определяет не музыка, а политика. По его мнению, вокруг участия разных стран регулярно возникают споры, однако в случае с Россией организаторы не стали отстаивать ее право на участие.

Продюсер также отметил, что считает неприличным для России соглашаться на предлагаемые условия возвращения. По его словам, подобные заявления со стороны организаторов выглядят как "тухлые подачки", которые стране не нужны.

Не знаю, что должно произойти, чтобы это могло быть уместным. Пусть уговаривают… А вот такие их тухлые заявления, "подачки", нам не нужны сказал Пригожин

В этом году Испания, Ирландия, Нидерланды, Исландия и Словения отказались участвовать в конкурсе "Евровидение-2026" в знак протеста против допуска конкурсантки из Израиля.