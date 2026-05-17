Директор "Евровидения": переговоры о возможном участии РФ в конкурсе не ведутся

Москва17 мая Вести.Официальные представители музыкального конкурса "Евровидение" не обсуждают вопрос о возвращении российских вещателей на мероприятие. Об этом заявил исполнительный директор шоу Мартин Грин.

Трансляцию пресс-конференции с его участием вела ORF On — стриминговая платформа австрийского вещателя Österreichischer Rundfunk.

Никаких переговоров о возвращении российского вещания на "Евровидение" сейчас не ведется. Планов по этому поводу также нет сказал директор конкурса

Ранее Грин заявил, что в 2022 году Россию отстранили от участия в мероприятии не из-за начавшейся специальной военной операции, поэтому теоретически страна может вернуться на музыкальный конкурс.