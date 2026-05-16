Сенатор Гибатдинов: России не нужно "Евровидение"

Москва16 мая Вести.С нелюдями, выступающими на "Евровидении", России даже соревноваться не стоит. С таким мнением выступил член комитета СФ по науке, культуре и образованию Айрат Гибатдинов.

Вспоминая выступления с демоническими образами, мужчинами в женских образах, артистами, которые позиционируют себя бесполыми монстрами, и прочими попытками шокировать публику любой ценой, можно сразу сказать, что нам такой конкурс не нужен отметил Гибатдинов

Сенатор в разговоре с ТАСС сообщил, что артисты из России способны показать высший класс на любой сцене. Но стоит задуматься, нужна ли им площадка, где на первом месте не музыка, а политика и провокации.

В феврале 2022 года Европейский вещательный союз заявил о том, что Россия в связи с событиями на Украине не будет представлена на "Евровидении".

Ранее руководитель песенного конкурса Мартин Грин в интервью британской радиостанции LBC сообщил, что Россию могут допустить к конкурсу.