Москва17 мая Вести.Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с ТАСС назвал победу представительницы Болгарии на международном песенном конкурсе "Евровидение" в 2026 году заслуженной и объективной. По его словам, болгарская певица DARA (творческий псевдоним Дарины Йотовой) представила одну из самых сильных и независимых композиций конкурса.

Пригожин отметил, что не следит за "Евровидением" так внимательно, как раньше, однако посмотрел выступления участников в интернете. Он подчеркнул, что победа Болгарии, а также второе место Израиля стали закономерным итогом конкурса.

Это хитовые песни. И если мы говорим о музыкальном конкурсе, то для меня эти первые два места объективны сказал Пригожин

При этом он обратил внимание и на политическую составляющую конкурса. Он напомнил, что несколько стран отказались от участия в юбилейном, 70-м "Евровидении" из-за допуска представителя Израиля. Также продюсер раскритиковал ограничения в отношении российских артистов.

Победительницей конкурса, который завершился 17 мая в Австрии, стала болгарская певица DARA с песней Bangaranga. Композиция набрала 516 баллов, опередив ближайшего конкурента из Израиля на 173 балла.