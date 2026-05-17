Москва17 мая Вести.Победа на международном музыкальном конкурсе "Евровидение-2026", проходившего в Вене, присуждена выступившей с композицией Bangaranga представительнице Болгарии Dara (творческий псевдоним Дарины Йотовой).

Второе место занял израильтянин Ноам Беттан с балладой Michelle. Третье место досталось румынской певице Александре Кэпитэнеску, исполнившей песню Choke Me.

Над песней Йотовой работал греческий композитор Димитрис Контопулос. В России он известен тем, что работал с музыкантами Филиппом Киркоровым и Сергеем Лазаревым, пишет "Коммерсант".

Финал юбилейного, 70-го по счету "Евровидения" прошел в концертном зале "Винер-Штадтхалле", рассчитанном на 10 тысяч зрителей.

Текущий год стал рекордным по минимальному количеству участников шоу за последние два десятилетия. Если в 2016 году на конкурсе были представлены 42 страны, то в 2026-м их число сократилось до 35.

Помимо России и Белоруссии, в этом году от участия отказались Ирландия, Исландия, Испания, Нидерланды и Словения, выразившие таким образом несогласие с политикой правительства Израиля в отношении сектора Газа.

Ранее исполнительный директор "Евровидения" Мартин Грин заявил, что в 2022 году Россию отстранили от участия в шоу не из-за начавшейся специальной военной операции, поэтому теоретически страна может вернуться на музыкальный конкурс.