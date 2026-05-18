Москва18 маяВести.Министерство культуры Молдавии потребовало разъяснений от членов национального жюри страны, которые поставили три балла из 12 певице из Румынии Александре Кэпитэнеску на международном музыкальном конкурсе "Евровидение-2026".
Там указали, что ведомство не имело прямого отношения к организации конкурса, однако по мере возможностей оказало поддержку организаторам и компании Teleradio-Moldova, которая была ответственной за состав молдавского жюри.
В этом контексте считаем, что необходимы объяснения, особенно после этого голосования публики Республики Молдовазаявил министр культуры страны Серджиу Жардан
Кроме того, в соцсетях наблюдается всплеск возмущения со стороны общественности и политиков в связи с ситуацией. Так, депутат от правящей партии "Действие и солидарность" Дину Плынгэу выразила мнение, что руководство Teleradio-Moldova должно уйти в отставку после скандала.
Посольство Румынии в Молдавии отреагировало на происходящее, поблагодарив молдавское общество за поддержку своей участницы.
Победу на "Евровидении" в этом году впервые одержала Болгария, отправившая на конкурс певицу под псевдонимом Dara (настоящее имя – Дарина Йотова) с композицией Bangaranga.