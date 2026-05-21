Zivert рассказала о желании попробовать себя в опере

Москва21 мая Вести.Российская певица Юлия Зиверт, известная под псевдонимом Zivert, хотела бы попробовать себя в опере. Об этом она рассказала в беседе с NEWS.ru.

На XV музыкальной премии телеканала РУ.ТВ артистка поделилась, что верит в реинкарнацию. Она уверена, что в прошлой жизни была итальянкой.

Мне кажется, я очень сильно верю в реинкарнацию. И мне кажется, где-то в прошлой жизни я 100% в одной из них была итальянкой, потому что, не знаю, мне очень близко… Поэтому да, очень [хотела бы попробовать себя в опере] отметила исполнительница

Она добавила, что Италия ей очень близка. Певице нравится ее кухня, звучание языка, а также стиль жизни местных.

