"Всегда готова": СМИ назвали претендента на участие в "Интервидении" от России Певица Bearwolf заявила о готовности представить Россию на "Интервидении–2026"

Москва18 апр Вести.Певица Bearwolf, также известная как Валерия Василевская выразила готовность представить Россию на конкурсе "Интервидение", который в этом году пройдет в Саудовской Аравии.

В беседе с РИА Новости она отметила, что пока не получала официального предложения участвовать в музыкальном конкурсе.

Пока еще прямого предложения представлять Россию мне не поступало, хотя мне кажется, что это произойдет. Не могу сказать, что хотела бы, но я всегда готова сказала певица

Ранее народный артист России и член жюри "Интервидения" Игорь Матвиенко высказал мнение, что достойными представителями страны на конкурсе могли бы стать Bearwolf или сибирская группа Otyken.

Певица поделилась мнением по поводу возможной конкуренции с другими артистами за право представлять страну на международном мероприятии.

Я считаю, что конкуренции в данном случае нет, но не потому, что я там обязательно должна выступать. Думаю, что кого судьба выберет, того и тапки добавила Василевская

"Интервидение" после долгого перерыва вновь прошло в 2025 году. В конкурсе победил вьетнамский певец Дык Фук. По его мнению, этому способствовал, в том числе, отказ кандидата от России SHAMAN от борьбы за победу.