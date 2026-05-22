Певица Валерия : в игре "Поймай меня, если сможешь" учат мастерски маскироваться Певица Валерия рассказала об участии в игре "Поймай меня, если сможешь"

Москва22 мая Вести.В телеигре "Поймай меня, если сможешь" обман становится искусством. Чтобы победить, одни артисты стараются уловить каждую деталь, а другие полагаются на собственную интуицию. О своих впечатлениях от игры рассказала ИС "Вести" народная артистка России Валерия.

По ее словам, это уже ее не первый визит в программу, однако она не отчаивается и надеется выиграть

Уже был опыт! Мы семьей приходили, угадывали, но не выиграли! Но здесь же шоу про то, что учат здесь людей так маскироваться. Ну, просто мы в жизни с таким не сталкивались рассказал Валерия

По мнению певца Хабиба, если внимательно присматриваться к участникам шоу, то определить человека, который не умеет петь, можно.

Конечно, можно посмотреть на артикуляцию речевого аппарата, как человек себя ведет, как у него работает, допустим, гортань и так далее рассказал Хабиб

На кону миллион рублей и достанется он только одной команде. Сумеют ли звезды увидеть за идеальной иллюзией обман или все же поверят в него, станет известно сегодня вечером на телевизионном шоу "Поймай меня, если сможешь!"

Ранее актер, ведущий программы Владимир Маркони рассказал, что в третьем сезоне музыкального шоу "Поймай меня, если сможешь" участники стали убедительнее скрывать отсутствие вокальных данных.