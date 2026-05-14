Москва14 мая Вести.В третьем сезоне музыкального шоу "Поймай меня, если сможешь" участники стали убедительнее скрывать отсутствие вокальных данных. Об этом заявил ИС "Вести" актер, ведущий программы Владимир Маркони.

По условиям игры, жюри, состоящее из звезд российской эстрады, должно отличить поющих участников от тех, кто имитирует исполнение.

В третьем сезоне мы себя еще больше превзошли и решили удивить и наших звезд, которые приходят и борются за то, чтобы красиво, достойно выиграть, на всю страну себя показать, что они мегапрофи. Наши участники также все время пытаются стать круче и лучше. Наши участники все лучше и лучше умеют обманывать. Наши зрители в зале все больше и больше смеются и веселятся