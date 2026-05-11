В "Движении первых" рассказали, какие навыки получают участники "Зарницы 2.0" Военкор стал новой специальностью в третьем сезоне игры "Зарница 2.0"

Москва11 мая Вести.Третий сезон всероссийской военно-патриотической игры "Зарница 2.0" открыл новые возможности для ранней профориентации школьников. Об этом рассказал ИС "Вести" заместитель председателя совета московского регионального отделения "Движения первых" Александр Дубинский.

Одной из ключевых условных специальностей в этом году стала роль военкора. Она направлена на развитие навыков работы с информацией, объективного освещения событий, медиаграмотности. Однако победить одному участнику в игре невозможно, а только командой, указывает Дубинский.

В рамках специальностей каждый проходит свои индивидуальные испытания. То есть, например, если мы говорим про командиров, то они изучают топографическую карту, прокладывают правильный маршрут, как двигаться всей группе рассказал Дубинский

По мнению инструктора военно-патриотического центра "Вымпел" Дмитрия Афонина, участие в игре "Зарница 2.0" способствует раскрытию потенциала детей.

И они здесь проявляют: кто-то лидерские качества, кто-то исполнительскую дисциплину. Они очень слаженно работают, мы удивляемся, как они могут оперативно решить поставленные перед ними задачи рассказал Афонин

С начала проекта в нем приняли участие около 40 тыс. московских школьников.

Ранее заместитель генерального директора ВГТРК Евгений Поддубный заявил, что всероссийская военно-патриотическая игра "Зарница 2.0" – это возможность привить подрастающему поколению правильные ценности.