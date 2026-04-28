Захарова пошутила насчет интервью Соловьёва с Боней Захарова опубликовала шуточное видео на тему интервью Соловьёва с Боней

Москва28 апр Вести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала шуточное короткое видео на тему интервью Владимира Соловьёва с блогером Викторией Боней.

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На выложенном Захаровой видео Соловьёв на интервью произносит короткий вопрос: "Могу?" и тут же получает согласие от Бони. Видео заканчивается популярной ироничной заставкой из мемов.

Владимир Соловьёв 28 апреля провел прямой эфир с участием блогера и телеведущей Виктории Бони, которая ранее пожаловалась на оскорбления со стороны телеведущего.

Журналист, в частности, извинился перед Боней и признал, что ему следовало "гораздо строже относиться к своим словам". Также Соловьёв пояснил, что не обращался официально с требованием проверить эмоциональное высказывание Бони о событиях в России.